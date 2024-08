Allzeithochs in DAX und Dow! BTC, Gold & Aktien der Woche mit Nvidia, Crowdstrike, SMCI, Dell & Co.

Anzeige / Werbung

Getragen wird dieses positive Börsenumfeld von Inflationsdaten, die für Entspannung sorgen. In Europa stiegen die Verbraucherpreise um 2,2 Prozent und in Deutschland um 1,9 Prozent, was beides nah an der Zielmarke der EZB von 2 Prozent ist. Auch die aktuellen Daten zur PCE-Kernrate in den USA legten nur marginal um 0,3 statt 0,2 Prozent zu - wir beurteilten dies live um 14:30 Uhr.

Ebenfalls am Rekordniveau notiert der Goldpreis, auch wenn er kaum merkliche Aufschläge zeigt. Genau so ruhig mutet der Bitcoin an. Er scheint an der Marke von 60.000 US-Dollar festgefahren und sucht neue Impulse. Ob diese mit dem Monatswechsel eintreten? Immerhin ist der Ölpreis ebenfalls stark, sodass momentan alle Assetklassen gefragt sind, was sehr selten ist.

Im Aktienbereich war die Spannung vor den Nvidia-Quartalszahlen sehr hoch. Die Erwartungen konnten erfüllt und auch übertroffen werden. Dennoch notierte die Aktie im Nachgang im Minus und verlor auch gestern an Boden. Grund ist die mögliche Verzögerung bei der Produktion der neuen KI-Server-Generation "Blackwell". Doch KI ist auch bei anderen Unternehmen im Wachstumsmodus, wie Dell mit seinen Quartalszahlen gestern aufzeigte und ebenso Marvell Technologies und IBM, um weitere Unternehmen des Sektors zu benennen, eindrucksvoll am Aktienkurs zeigen.

Nicht ganz so deutlich wuchs Salesforce und enttäuschte mit "nur" 13 Prozent Umsatzanstieg den Markt. Das GAP aus den letzten Quartalszahlen war bereits nahezu geschlossen, sodass der Rücklauf nun auch wieder einen weiteren Schub auf der Unterseite auslösen könnte. Genau dies ist bei Dollar General passiert. Um mehr als ein Viertel verloren die Aktien an Wert, nachdem die Jahresprognosen ausgesetzt wurden. Genau diese Strecke verlor auch am Montag bereits PDD Holding, die Firma hinter der Temu-App, nachdem die weiteren Wachstumsaussichten in Frage gestellt wurden - wir berichteten über die Aktie im Sonderformat.

