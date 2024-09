Am Freitagnachmittag steht wohl der wichtigste US-Arbeitsmarktbericht des Jahres an. Die Daten zur Beschäftigung in den USA werden aller Voraussicht nach Aufschluss darüber geben, ob und wie die US-Notenbank bei der nächsten Sitzung am 18. September entscheiden wird. Auf Seiten der deutschen Unternehmen stehen Airbus, Atoss, Bayer, Deutsche Börse, Symrise, Thyssenkrupp, und Vonovia im Fokus.

