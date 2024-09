Der große US-Arbeitsmarktbericht am Freitag hat den Börsen noch am gleichen Tag stark zugesetzt. Der DAX fiel sogar zum Handelsschluss unter die 50-Tage-Linie, die für den mittelfristigen Trend als guter Indikator angesehen wird. An diesem Montag startet der DAX leicht erholt: Adidas, Aixtron, BMW, Grenke, Hannover Rück, Kion, PVA Tepla und SÜSS stehen unter besonderer Beobachtung.

