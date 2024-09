Gold und Kupfer: Zeit für eine Neubewertung

Anzeige / Werbung

Meridian Mining steht vor einer aufregenden Zukunft. Investoren sollten diese Gelegenheit nutzen, um von den vielversprechenden Entwicklungen und dem Wachstumspotenzial des Unternehmens zu profitieren

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold oder Kupfer? Sowohl die Gold- als auch die Kupferbullen haben derzeit mächtige Argumente auf ihrer Seite. Aber welcher Rohstoff wird sich in den kommenden Monaten besser entwickeln? Warum nicht ein Unternehmen investieren, welches beide Rohstoffe im Angebot hat? Gold und Kupfer.

So wie Meridian Mining, ein in London ansässiges Bergbauunternehmen, das an der TSX in Kanada notiert ist.

Wir hatten Ihnen das Unternehmen vor kurzem vorgestellt und möchten wir Ihnen heute ein Update liefern da Meridian letzte Woche starke Bohrergebnisse von seinem Gold und Kupfer Projekt Cabaçal in Brasilien veröffentlicht hat

Meridian meldet weitere breite, oberflächliche Kupfer-, Gold- und Silberergebnisse aus der Lagerstätte Cabaçal

Die Ergebnisse des Bohrprogramms bei Cabaçal haben mehrere strukturelle Biegungen entlang der 2 km langen Streichlänge der Lagerstätte identifiziert, innerhalb derer sich der Großteil der Cu-Au-Ag-Mineralisierung befindet.

Die Höhepunkte des Bohrprogramms:

CD-535 (CCZ): 21,6m @ 3,1g/t AuEq / 2,1% CuEq aus 85,0m; einschließlich:

7,2m @ 5,5g/t AuEq / 3,7% CuEq aus 99,4m;

CD-534 (CCZ): 25,9m @ 1,4g/t AuEq / 0,9% CuEq aus 80,8m; einschließlich:

2,1m @ 5,1g/t AuEq / 3,4% CuEq aus 82,2m;

4,2m @ 2,9g/t AuEq / 2,0% CuEq aus 102,6m;

CD-529 (ECZ): 16,1m @ 2,8g/t AuEq / 1,9% CuEq aus 92,1m; einschließlich:

4,9m @ 4,3g/t AuEq / 2,9% CuEq aus 98,0m;

CD-517 (SCZ): 33,4m @ 1,0g/t AuEq / 0,7% CuEq aus 103,2m; einschließlich:

4,4m @ 1,9g/t AuEq / 1,3% CuEq aus 119,1m; und

5,5 m @ 2,4 g/t AuEq / 1,6 % CuEq aus 130,4 m.

Gilbert Clark, der CEO von Meridian Mining, äußerte sich wie folgt zu den Bohrergebnissen:

Es ist erfreulich, erneut berichten zu können, dass bei den Bohrungen bei Cabaçal mehrere zehn Meter einer robusten Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung, die in geringer Tiefe beginnt, durchteuft wurden. Wir haben bei der Erschließung des Explorationspotenzials des Gürtels einen großen Schritt nach vorne gemacht, indem wir die lokalen strukturellen "Inflexionen", die die Mineralisierung von Cabaçal beherbergen, entschlüsselt haben. Das Verständnis dieser lokalen Kontrolle über die Mineralisierung hat es unseren Geologen ermöglicht, das Explorationspotenzial unseres Gürtels zu identifizieren, anzupeilen und zu bewerten. Wie unsere Programme gezeigt haben, ist Cabaçal einer der wenigen fortgeschrittenen Cu-Au-VMS-Gürtel, bei denen das aufkommende Potenzial auf der grünen Wiese noch intakt und weitgehend ungetestet ist und sich auf einen eigenständigen Vermögenswert konzentriert; das Hub-and-Spoke-Erschließungsmodell."

Überblick über das Cabaçal-Projekt

Das Cabaçal-Projekt ist ein Kupfer-Gold-Projekt, das in einem VMS-Gürtel (vulkanogen-massives Sulfid) liegt. Es wurde 1983 entdeckt und von 1986 bis 1991 von BP Minerals und später Rio Tinto als kleine Untertagemine betrieben. Das Projekt besteht aus bestehender Infrastruktur wie Betonbrücken und Allwetterstraßen sowie zwei Stromleitungen, die zur Mine führen. Die Mine Cabaçal ist Teil des 50 km langen Cu-Au-Ag-VMS-Gürtelprojekts Cabaçal, zu dem auch die Mine Santa Helena gehört

Wirtschaftliche Kennzahlen des Projekts

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Cabaçal-Projekt zeigt beeindruckende Zahlen. Mit konservativen Annahmen von 1650 USD pro Unze Gold und 3,59 USD pro Pfund Kupfer generierte das Projekt einen Nettobarwert (NPV) nach Steuern von 573 Millionen USD und eine interne Rendite (IRR) von 58,4 %. Die Kapitalkosten (CapEx) betragen nur 180 Millionen USD, einschließlich Rückstellungen, und die Amortisationszeit liegt bei weniger als elf Monaten.

Besonderheiten des VMS-Gürtels

VMS-Gürtel sind bekannt für ihre reichhaltige Mineralisierung und wirtschaftliche Abbaubarkeit. Das Cabaçal-Projekt zeichnet sich durch eine oberflächennahe Mineralisierung aus, was niedrige Kapitalkosten für den Zugang zur Lagerstätte bedeutet. Die Metallurgie des Projekts ist außergewöhnlich gut, mit einer groben Mahlung, schneller Flotation und ohne Verunreinigungen, was zu hohen Rückgewinnungsraten für Kupfer und Gold führt.

Aktueller Stand der Machbarkeitsstudie

Die Machbarkeitsstudie für das Cabaçal-Projekt soll Anfang des ersten Quartals des nächsten Jahres abgeschlossen sein. Bisher wurden etwa 75.000 Meter gebohrt, von denen 55.000 Meter genutzt werden konnten. Weitere 50.000 Meter wurden zusätzlich gebohrt. Die detaillierten Ingenieurstudien und geotechnischen Untersuchungen sind im Gange, und das Unternehmen arbeitet mit dem internationalen Ingenieurbüro Ausenco zusammen, das Erfahrung mit mehreren Minenprojekten in Brasilien hat.

Infrastruktur und soziales Engagement

Das Cabaçal-Projekt stützte sich auf bestehende Infrastruktur aus der Zeit, als BP Minerals und später Rio Tinto die Mine betrieben.

Die Nähe zu vier Städten, aus denen die Arbeitskräfte rekrutiert werden, sorgt für eine positive soziale Einbindung. Das Projekt liegt in einer pastoral genutzten Region und nicht in empfindlichen Regenwaldgebieten, was die soziale Akzeptanz weiter erhöht.

Mineralisierung und geologische Eigenschaften

Die geologische Evolution des Cabaçal-Projekts ist einzigartig. Es gibt eine erste Phase der Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung aus vulkanogen-massiven Sulfiden, gefolgt von einer zweiten Phase, die hochgradige Goldadern überdruckt hat. Diese Überprägung ist nicht auf eine einzige Lagerstätte beschränkt, sondern sich über zwölf Kilometer des Minenkorridors und erstreckt sich wahrscheinlich über die gesamten 50 Kilometer des kontinuierlichen Konzessionsgebiets.

Zusätzliche Projekte und Potenzial

Nur neun Kilometer vom Cabaçal-Projekt entfernt liegt das Santa Elena-Projekt, das dreimal so hohe Gehalte wie Cabaçal aufweist. Das Explorationsziel liegt bei drei bis sieben Millionen Tonnen mit einem Goldäquivalentgehalt von 3 bis 3,2 Gramm pro Tonne. Diese zusätzlichen Ressourcen werden die Wirtschaftlichkeit des Cabaçal-Projekts weiter verbessern.

Genehmigungsrechtliche und rechtliche Rahmenbedingungen

Für jedes Projekt sind separate Genehmigungen erforderlich. Die Datenzusammenstellung für die vorläufige Lizenz (PL) für das Cabaçal-Projekt begann im Dezember 2021, und der Antrag wurde Ende letzten Jahres eingereicht. Die Genehmigung wird innerhalb von zwölf bis vierzehn Monaten erwartet. Für das Santa Elena-Projekt hat die Datenzusammenstellung ebenfalls begonnen, und der Antrag wird in Kürze eingereicht. Auch für das Santa Elena-Projekt wurde mit der Datenerhebung begonnen, um zeitnah die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten.

Finanzierung und zukünftige Entwicklungen

Meridian Mining ist gut finanziert und plant, die Machbarkeitsstudie für das Cabaçal-Projekt im dritten Quartal nächsten Jahres abzuschließen. Das Unternehmen hat bereits die Aufmerksamkeit von Projektfinanzierungsbanken auf sich gezogen und plant, eine konventionelle Projektfinanzierung zu nutzen , um teure Mezzanine-Finanzierungen zu vermeiden. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, das Projekt effizient und kostengünstig umzusetzen.

Marktpotenzial und zukünftige Aussichten

Mit steigenden Kupfer- und Goldpreisen und einer wachsenden Nachfrage nach diesen Metallen hat Meridian Mining ein enormes Potenzial. Die nächsten Monate werden entscheidend für die Weiterentwicklung des Cabaçal-Projekts und die Realisierung seines vollen Potenzials sein. Investoren und Interessierte sollten diese Gelegenheit nutzen, um von den zukünftigen Entwicklungen und dem Wachstum des Unternehmens zu profitieren.

Zukunftsperspektiven und Baupläne

Meridian Mining hat ehrgeizige Pläne für die Zukunft. Das Unternehmen plant, das Cabaçal-Projekt rasch in die Produktionsphase zu führen. Der Abschluss der Machbarkeitsstudie ist ein entscheidender Schritt, gefolgt von der Einreichung der endgültigen Genehmigungen und dem Beginn der Bauarbeiten. Die bestehende Infrastruktur und die positiven sozialen Beziehungen in der Region werden diesen Prozess unterstützen.

Zeit für eine Neubewertung

Die Marktprognosen für Kupfer und Gold sind vielversprechend. Mit der steigenden Nachfrage nach diesen Metallen und den begrenzten neuen Projekten hat Meridian Mining eine hervorragende Position. Die Kupferpreise könnten in den nächsten Jahren auf bis zu 14.000 USD pro Tonne steigen, was die Rentabilität des Cabaçal-Projekts weiter verbessern würde.

Meridian Mining steht vor einer aufregenden Zukunft. Mit dem bevorstehenden Abschluss der Machbarkeitsstudie und dem Beginn der Bauarbeiten für das Cabaçal-Projekt wird das Unternehmen seine Position im Kupfer- und Goldsektor weiter stärken. Investoren sollten diese Gelegenheit nutzen, um von den vielversprechenden Entwicklungen und dem Wachstumspotenzial von Meridian Mining zu profitieren.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie meridianmining.co, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Meridian Mining wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: GB0007188757,XD0002747026,XD0002058432,GB00BR3SVZ18