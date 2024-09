Der DAX hat sich am Donnerstag nach dem EZB-Zinsentscheid freundlich gezeigt. Am Ende ging er mit einem Plus von 1,0 Prozent auf 18.518,39 Zählern aus dem Handel. Und auch der letzte Handelstag der Woche dürfte freundlich starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 0,4 Prozent höher auf 18.588 Zähler. Es winkt damit der dritte Gewinntag in Folge für den DAX.Auf der Terminseite bleibt es ruhig. Am Nachmittag werden die vorläufigen Daten des Konsumklimas der Uni Michigan für September veröffentlicht.Nach ...

