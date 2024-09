Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5368771039 LI3 Lithium Corp. 16.09.2024 CA37964Y1016 Global Copper Corp. 17.09.2024 Tausch 1:1

CA29876J1084 Europacific Metals Inc. 16.09.2024 CA45083C1086 Ibero Mining Corp. 17.09.2024 Tausch 1:1

FR001400F1V2 SAFE S.A. 16.09.2024 FR001400RKU0 SAFE S.A. 17.09.2024 Tausch 3000:1

US74638P1093 Purple Biotech Ltd. 16.09.2024 US74638P2083 Purple Biotech Ltd. 17.09.2024 Tausch 20:1

US62526P4063 Mullen Automotive Inc. 16.09.2024 US62526P5052 Mullen Automotive Inc. 17.09.2024 Tausch 100:1

