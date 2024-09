The following instruments on XETRA do have their first trading 17.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.09.2024Aktien1 CNE100006M58 Midea Group Co. Ltd.2 CA37964Y1016 Global Copper Corp.3 CA45083C1086 Ibero Mining Corp.4 US62526P5052 Mullen Automotive Inc.5 US74638P2083 Purple Biotech Ltd. ADR6 FR001400RKU0 Safe S.A.Anleihen/ETF/ETP1 USU05375AW76 Avis Budget Car Rental LLC2 US17327CAU71 Citigroup Inc.3 USU4234PAC50 Helmerich & Payne Inc.4 US42824CBR97 Hewlett Packard Enterprise Co.5 US42824CBU27 Hewlett Packard Enterprise Co.6 US42824CBT53 Hewlett Packard Enterprise Co.7 USL7909CAE77 Raizen Fuels Finance S.A.8 US17327CAT09 Citigroup Inc.9 US42824CBV00 Hewlett Packard Enterprise Co.10 US42824CBW82 Hewlett Packard Enterprise Co.11 US42824CBS70 Hewlett Packard Enterprise Co.12 USU4234PAD34 Helmerich & Payne Inc.13 IE000YARBD10 BNP Paribas Easy Sustainable Japan UCITS ETF14 IE000130VPV5 BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF15 IE0000LVTJ08 BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF16 XS2872233403 WisdomTree European Natural Gas