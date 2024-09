MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 5,40 Euro gekappt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern sei ein Restrukturierungsfall und bleibe eine riskante Anlage, schrieb Analyst Christian Obst in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Denn es gebe auch das Argument, dass eine Firma mit anhaltend negativem Free Cashflow nichts wert sei. Er sieht aber weiter Kaufargumente in einer verbesserten Effizienz, reduzierten Komplexität sowie Wendepunkten beim Stahlpreis und konjunkturellen Frühindikatoren. Der Konzern verfüge über die notwendigen Finanzmittel, um die Restrukturierung stemmen zu können./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2024 / 11:30 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

© 2024 dpa-AFX-Analyser