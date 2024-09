Die Shareholder Value Beteiligungen AG hat einen bedeutenden Schritt in ihrer Investmentstrategie vollzogen. Das Unternehmen gab bekannt, dass der Verkauf eines substanziellen Aktienpakets an der SMT Scharf AG erfolgreich abgeschlossen wurde. Diese Transaktion, die bereits Anfang März angekündigt worden war, markiert einen wichtigen Meilenstein für die Beteiligungsgesellschaft.

Details zur Transaktion

Im Rahmen des Deals wurden zusammen mit anderen Kernaktionären rund 52,66% des Grundkapitals der SMT Scharf AG an die Yankuang Energy Group Company Limited aus China übertragen. Der Verkaufspreis wurde mit 11,10 Euro je Aktie festgesetzt, vorbehaltlich möglicher Anpassungen. Diese strategische Veräußerung könnte die finanzielle Position der Shareholder Value Beteiligungen AG stärken und neue Investitionsmöglichkeiten eröffnen. Die Börse reagierte prompt auf diese Nachricht, was zu einer vorübergehenden Aussetzung des Handels der Aktie führte.

Anzeige

Die neusten Shareholder Value Bet-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Shareholder Value Bet-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...