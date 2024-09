Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US0740141017 Beasley Broadcast Group Inc. 23.09.2024 US0740142007 Beasley Broadcast Group Inc. 24.09.2024 Tausch 20:1

US09610B1089 Onconetix Inc. 23.09.2024 US68237Q1040 Onconetix Inc. 24.09.2024 Tausch 40:1

CA89485U1003 Trench Metals Corp. 23.09.2024 CA70344Q1000 Patterson Metal Corp. 24.09.2024 Tausch 10:1

CA74765C1032 Quantum Battery Metals Corp. 23.09.2024 CA74765C2022 Quantum Battery Metals Corp. 24.09.2024 Tausch 8:1

NO0010907090 Nordic Unmanned ASA 23.09.2024 NO0013353219 Nordic Unmanned ASA 24.09.2024 Tausch 100:1

