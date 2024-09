In der teils hochspekulativen Branche der Pharma- und Biotechnologie liegen Erfolg und Misserfolg oft eng beieinander. Das führt in der Regel zu hohen Kursschwankungen, was für viele Anleger und Trader mit Fokus auf die Volatilität hoch attraktiv ist. Jedes positive wie auch negative Ergebnis kann zwei- bis dreistellige prozentuale Kursschwankungen mit sich bringen. Selbst große milliardenschwere Unternehmen sind davor nicht gefeit und so können Fehlentscheidungen - wie bei Bayer - zu einer jahrelangen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...