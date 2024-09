Der DAX ist am Dienstag bis nahe an seinen Rekordstand von 19.044 Zähler heran gelaufen, bevor ihm dann die Luft ausging. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 18.996,63 Zählern aus dem Handel. Am heutigen Mittwoch dürfte der Leitindex noch etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,4 Prozent im Minus bei 18.920 Punkten.Auf der Terminseite ist es am Mittwoch relativ ruhig. Am Morgen veröffentlichen Hornbach und am Abend nach US-Börsenschluss Micron ...

