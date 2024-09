Die Carl Zeiss Meditec-Aktie erlebte am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Mit einem Preisanstieg von 6,51 Prozent gehörte das Wertpapier zu den Spitzenreitern des Tages. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs auf 65,85 Euro, was einer Steigerung von 3,3 Prozent entspricht. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie sogar einen Tageshöchststand von 66,75 Euro. Diese positive Entwicklung ließ den Abstand zum 52-Wochen-Tief von 54,60 Euro auf 17,08 Prozent anwachsen.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Trotz des jüngsten Kursanstiegs sehen Experten noch Luft nach oben. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 70,50 Euro angesetzt. Für das laufende Jahr prognostizieren Fachleute eine Dividende von 0,908 Euro pro Aktie, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mit Spannung wird die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse am 11. Dezember 2024 erwartet, bei der sich zeigen wird, ob der aktuelle Aufwärtstrend nachhaltig ist.

