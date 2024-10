Aurania Resources schließt Verkauf seiner peruanischen Assets ab, Century Lithium konnte kürzlich über die Herstellung von batteriegerechtem Lithiumkarbonat (Li2 CO3) in der unternehmenseigenen Lithiumextraktionsanlage im Amargosa Valley, einem Teil des unternehmenseigenen Projekts Angel Island in Nevada, berichten. Meridian Mining verkündete vor kurzer Zeit einige der bisher besten Ergebnisse seiner Gold-Kupfer-Silber-Zink-VMS-Lagerstätte Santa Helena.Vizsla Silver gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es sein zuvor angekündigtes öffentliches Kaufangebot von 25.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 2,60 CA$ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von insgesamt 65.000.000 CA$ abgeschlossen hat. Unternehmen im Überblick: Meridian Mining UK Societas - https://meridianmining.co ISIN: GB00BR3SVZ18 , WKN: A3EUQY , FRA: N2E.F , TSXV: MNO.V Weitere Videos von Meridian Mining UK Societas - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/meridian-mining-uk-societas/ Century Lithium Corp. - https://centurylithium.com/ ISIN: CA2327492005 , WKN: A3D6HZ , FRA: C1Z.F , TSXV: LCE.V Weitere Videos von Century Lithium Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/century-lithium-corp/ Aurania Resources Ltd. - http://www.aurania.com/ ISIN: BMG069741020 , WKN: A2DKJ4 , FRA: 20Q.F , TSXV: ARU.V , Valor: 21122685 Weitere Videos von Aurania Resources Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/aurania-resources-ltd/ Vizsla Silver Corp. - https://vizslasilvercorp.ca/ ISIN: CA92857Y1060 , WKN: A2PTL5 , FRA: 0G3.F , TSXV: VZLA.V , Valor: 42064860 Weitere Videos von Vizsla Silver Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/vizsla-silver-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Lithium Silber Silver Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV