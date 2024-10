The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.10.2024

ISIN Name

XS2627460111 STE GENERALE 23/33 MTN

DE000HLB55U7 LB.HESS.THR.CARRARA04B/24

DE000LB2CB03 LBBW FZA 22/24

US40170T1060 GUGGENHEIM AA FD DL-,01

US76883F1084 RIVERNORTH OMI DL-,001

NZAIAD0230L0 AUCKLD INTL AIRPORT 2024

CH0407809778 BQUE F.C.MTL 18/24 MTN

NL0012650477 NAT.-NEDERL.BANK 17/24MTN

DE000NRW0FY5 LAND NRW SCHATZ14R1329

