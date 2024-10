Der schwer in der Krise steckende Lithiumsektor schickt ein starkes Lebenszeichen. Nachdem zu Wochenbeginn das Interesse von Rio Tinto an Arcadium Lithium bekannt wurde, macht der Bergbauriese nun ernst. Rio Tinto hat am Mittwoch die Übernahme des australischen Produzenten, immerhin die Nummer 3 der Branche, bekannt gegeben.6,7 Milliarden Dollar nimmt Rio Tinto für die reine Bartransaktion in die Hand. 5,85 Dollar je Arcadium-Aktie werden gezahlt. Das entspricht einem Aufschlag von 90 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...