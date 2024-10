Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verzeichnete am heutigen Handelstag einen erfreulichen Aufschwung. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 1,0 Prozent auf 66,40 Euro. Trotz der jüngsten Marktschwankungen zeigt sich das Wertpapier damit widerstandsfähig. Das Handelsvolumen belief sich auf 39.681 Aktien, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass der aktuelle Kurs noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 123,75 Euro liegt, was Raum für potenzielle Wertsteigerungen lässt.

Ausblick und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr prognostizieren Experten einen Gewinn von 1,88 Euro je Aktie. Die Dividendenerwartung liegt bei 0,918 Euro, was einer Anpassung gegenüber der Vorjahresausschüttung von 1,10 Euro entspricht. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 70,50 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial andeutet. Die [...]

