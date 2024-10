Green Bridge Metals hat nun eine Aktualisierung der Mineralressourcen durch einen unabhängigen Sachverständigen sowie einen technischen Bericht über sein Grundstück South Contact Zone vorgelegt. Aurania Resources hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Corsica Ressources S.A. unverbindliche Absichtserklärungen mit den Gemeinden Ogliastro und Nonza in Cap Corse, Frankreich, für den Abbau von Schwermineralsandablagerungen unterzeichnet, die stark mit Nickel (Ni) und anderen Metallen angereichert sind. Collective Mining gab positive Ergebnisse der jüngsten Cyanidationstests bekannt. Unternehmen im Überblick: Green Bridge Metals Corp. - https://greenbridgemetals.com ISIN: CA3929211025 , WKN: A3EW4S , FRA: J48.F , TSXV: GRBM.V Weitere Videos von Green Bridge Metals Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/green-bridge-metals-corp/ Collective Mining - https://www.collectivemining.com ISIN: CA19425C1005 , WKN: A3C88F , FRA: GG1.F , TSXV: CNL.V Weitere Videos von Collective Mining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/collective-mining/ Aurania Resources Ltd. - http://www.aurania.com/ ISIN: BMG069741020 , WKN: A2DKJ4 , FRA: 20Q.F , TSXV: ARU.V , Valor: 21122685 Weitere Videos von Aurania Resources Ltd. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/aurania-resources-ltd/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Nickel Silber Silver Development Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV