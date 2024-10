Philip Haas präsentiert in seinem Video die zehn vielversprechendsten China-Aktien für 2025. Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen, die China in den letzten Jahren hatte, sieht er ein enormes Aufwärtspotenzial, da viele Unternehmen stabil geblieben sind, während die Bewertungen gesunken sind. Er betont, dass die Diskrepanz zwischen den Märkten historisch nie so groß war. China zeigt zunehmend Interesse, die Wirtschaft anzukurbeln, was durch Zinssenkungen und Unterstützung für den Immobiliensektor evident wird. Der China Tech Index hat kürzlich einen Aufwärtstrend erlebt. Während die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre enttäuschend war, haben sich die Umsätze vieler Firmen vervielfacht. Besonders hervorzuheben sind Aktien wie Alibaba, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...