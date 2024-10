Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA86332K2020 Strikepoint Gold Inc. 17.10.2024 CA86332K4000 Strikepoint Gold Inc. 18.10.2024 Tausch 10:1

US7851351046 S&W Seed Co. 17.10.2024 US7851353026 S&W Seed Co. 18.10.2024 Tausch 19:1

US6273331073 Sadot Group Inc. 17.10.2024 US6273333053 Sadot Group Inc. 18.10.2024 Tausch 10:1

US74319F3055 Biora Therapeutics Inc. 17.10.2024 US74319F4046 Biora Therapeutics Inc. 18.10.2024 Tausch 10:1

