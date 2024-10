Der DAX hat am Donnerstag ein neues Rekordhoch bei 19.674,68 Zählern markieren können. Am Freitag deutet sich aber erst einmal eine Verschnaufpause an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 19.521, Zähler.Seine Rekordfahrt fortgesetzt hat in der Nacht zum Freitag hingegen der Goldpreis. Erstmals in seiner Geschichte konnte er die Marke von 2.700 Dollar überwinden.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss recht ruhig. ...

