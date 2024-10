Die Aumann AG, ein führender Hersteller von Spezialmaschinen für die Elektromobilität, verzeichnet aktuell eine interessante Entwicklung. Trotz vielversprechender Aussichten im wachsenden E-Mobilitätsmarkt hat die Aktie in den letzten Wochen an Wert verloren. Der Kurs liegt derzeit bei 10,68 EUR, was einem Rückgang von 10,40% im letzten Monat entspricht. Dennoch zeigt sich das Unternehmen mit Sitz in Beelen weiterhin solide aufgestellt.

Dividendenankündigung für 2024

Erfreulich für Aktionäre: Aumann plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,20 EUR je Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 1,20%. Zudem weist das Unternehmen mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 3,95 und einem prognostizierten KGV von 9,06 für 2024 attraktive Bewertungskennzahlen auf. Diese Faktoren könnten in Zukunft wieder für mehr Interesse an der Aumann-Aktie sorgen.

Aumann Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...