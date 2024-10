ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 71 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Graham Doyle sieht in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse keine Eile für einen Einstieg in die Aktien des Medizintechnikers. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei auch nach dem schwachen Jahresverlauf noch nicht attraktiv genug./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2024 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

