NEW YORK (dpa-AFX) - Ein weiterer Meilenstein in der Börsen-Erfolgsgeschichte des KI-Spezialisten Nvidia: Die Aktien des Chipherstellers steigen in der kommenden Woche in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial Average auf. Für den Hersteller von Chips, die besonders für die Anwendungen rund um die Künstliche Intelligenz (KI) geeignet sind, muss der Chiphersteller Intel weichen, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss in New York mitteilte.

Die Marktkapitalisierung von Nvidia stieg in den vergangenen zwei Jahren um 900 Prozent auf 3,3 Billionen Dollar, während die von Intel um knapp ein Fünftel auf 100 Milliarden Dollar sank. Die Änderung tritt am 8. November vor Handelsstart in Kraft. Das Nvidia-Papier legte nachbörslich um weitere knapp drei Prozent auf rund 139 Dollar zu und näherte sich damit wieder dem Rekordhoch von 144,42 Dollar an. Die Intel-Aktie büßte dagegen an Wert ein.

Neben Nvidia wird dann auch der Beschichtungsspezialist Sherwin-Williams im Dow Jones, der zu den weltweit bekanntesten Aktienindizes zählt, notiert sein. Der Chemiekonzern Dow wird dagegen aus dem 128 Jahre alten Index herausgenommen. Sherwin-Williams hat einen Börsenwert von 90 Milliarden Dollar, während Dow lediglich auf rund 34 Milliarden Dollar kommt.

Der am Freitag bekannt gegebene neue Zusammensetzung des Dow Jones Industrial Average ist bereits die zweite in diesem Jahr. Im Februar ist die Amazon-Aktie aufgestiegen. Das Papier der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance musste weichen. Die Zusammensetzung des Dow Jones wird selten geändert. Die letzte Änderung vor den beiden in diesem Jahr war 2020./zb

US0231351067, US4581401001, US67066G1040, US8243481061, US2605661048, US9314271084, US2605571031