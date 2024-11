Aurania Resources' Meeresbodenproben auf Korsika deuten auf eine große Nickellagerstätte hin. Gold Royalty beeindruckt mit einem Rekordumsatz in den ersten 9 Monaten des Jahres 2024. Miata Metals kündigt sein erstes Bohrprogramm an, das sich auf hochrangige Ziele auf dem Goldprojekt Sela Creek des Unternehmens konzentriert. Und die Betriebsergebnisse von Sibanye-Stillwater für das dritte Quartal 2024 spiegeln die Vorteile der Maßnahmen wider, die Sibanye-Stillwater ergriffen hat, um den Betrieb zu optimieren und die Rentabilität der Gruppe zu verbessern. Unternehmen im Überblick: Miata Metals Corp. ? https://miatametals.com ISIN: CA59403F1053 , WKN: A3EHXQ , FRA: 8NQ.F , TSXV: MMET.V Weitere Videos von Miata Metals Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/miata-metals-corp/ Gold Royalty Corp. ? https://goldroyalty.com/ ISIN: CA68827L1013 , WKN: A115K2 , FRA: 6LS0.F , TSX: GROY.TO Weitere Videos von Gold Royalty Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/gold-royalty-corp/ Aurania Resources Ltd. ? http://www.aurania.com/ ISIN: BMG069741020 , WKN: A2DKJ4 , FRA: 20Q.F , TSXV: ARU.V , Valor: 21122685 Weitere Videos von Aurania Resources Ltd. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/aurania-resources-ltd/ Sibanye-Stillwater Ltd. ? http://www.sibanyegold.co.za ISIN: ZAE000173951 , WKN: A1KBRZ , FRA: 47V.F , Valor: 20139005 Weitere Videos von Sibanye-Stillwater Ltd. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/sibanye-stillwater-ltd/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Lithium Nickel Platin Platinum Palladium Silber Silver Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV