EEII AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Übernahmeangebot

EEII AG: Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: Kaufvertrag für LGW Holding SA, Eigentümerin der René Wüthrich SA, Cornaux (Schweiz)



15.11.2024 / 17:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement: Kaufvertrag für LGW Holding SA, Eigentümerin der René Wüthrich SA, Cornaux (Schweiz) Zug, 15. November 2024 EEII AG hat einen Kaufvertrag zum Erwerb der Aktien der LGW Holding SA, Eigentümerin der René Wuthrich SA, Cornaux (Schweiz), unterzeichnet. Am 15. November 2024 unterzeichnete die EEII AG eine Vereinbarung zum Erwerb der Aktien der LGW Holding SA, der Muttergesellschaft der René Wuthrich SA, Cornaux (Schweiz) (RWSA). RWSA transportiert Brennstoffe, Treibstoffe, Luftgase wie Argon, Sauerstoff oder CO2 in der ganzen Schweiz, unter strikter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und mit Rücksicht auf die Umwelt. Mit einer Flotte von mehr als 80 Spezialfahrzeugen ist RWSA in diesem Bereich ein wichtiger Versorger für die Schweizer Wirtschaft. Mit dieser geplanten Transaktion macht die EEII AG einen bedeutenden Schritt nach vorne, um das Unternehmen als führenden Akteur im Bereich der Energieinfrastruktur neu zu positionieren. Einzelheiten zur Transaktion werden nach Abschluss der geplanten Kapitalerhöhung und der erfolgreichen Integration von Jubin Frères SA bekannt gegeben. Es wird erwartet, dass die Transaktion Anfang 2025 abgeschlossen sein wird. Die Transaktion unterliegt den in der SPA genannten Abschlussbedingungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Marc Comina, Pressesprecher der EEII AG, marc@clpr.ch, +41 79 128 3495). EEII ist an der Schweizer Börse (SIX) notiert (Bloomberg: EEII SW Equity).

Ende der Adhoc-Mitteilung