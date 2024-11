Aktien Wochenrückblick - Fokus auf die "erwarteten" Folgen einer Präsidentschaft Trumps: Krypto's feiern neue Rekorde, China wird kritischer beäugt, wegen der bisher eher zögerlichen Konjunkturspritzen und der Erwartung neuer Zölle durch Trump Administration. Und europäische Aktien? Gegen Ende der Woche dämpfte Powell dämpfte die Hoffnung auf schnelle, weitere Zinssenkungen - US-Aktienmärkte schalteten so am Freitag einen Gang zurück, Europa bleibt hin- und hergerissen. Wenigstens konnte der DAX die 19.000er Marke behaupten, Hoffnungen auf eine Jahresendrallye spuken in manchen Köpfen herum. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...