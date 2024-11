The following instruments on XETRA do have their first trading 21.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 21.11.2024Aktien1 ID1000121502 ABM Investama Tbk PT2 GB0003466074 F&C Investment Trust PLC3 CA0422791099 Armory Mining Corp.4 NO0013401380 Hermana Holding ASA5 US5504243032 Luminar Technologies Inc.6 SE0023439500 Saxlund Group AB7 SE0023286836 Scandinavian Real Heart ABAnleihen/ETF/ETP/Fonds1 US03027XCL29 American Tower Corp.2 US03027XCM02 American Tower Corp.3 XS2941359957 European Bank for Reconstruction and Development4 USU37016AC37 Gran Tierra Energy Inc.5 XS2785548053 Raiffeisen Bank International AG6 XS2941359288 TUI Cruises GmbH7 XS2937255193 Abertis Infraestructuras Finance B.V.8 XS2942371274 B & M European Value Retail S.A.9 USP01012CH71 El Salvador, Republik10 US26875PAW14 EOG Resources Inc.11 XS2733414556 GlobalWafers GmbH12 USY68613AE13 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III13 USY68613AD30 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III14 USY68613AF87 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III15 US929160BD00 Vulcan Materials Co.16 US929160BC27 Vulcan Materials Co.17 US929160BB44 Vulcan Materials Co.18 XS2947292244 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000A3H25W0 Baden-Württemberg, Land20 DE000HLB4470 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 US61747YFV20 Morgan Stanley22 IE000AZV0AS3 AMUNDI MSCI WORLD IMI VALUE SCREENED FACTOR UCITS ETF23 IE0001FQFU60 AMUNDI MSCI WORLD MOMENTUM SCREENED FACTOR UCITS ETF24 IE0001DKJVC2 AMUNDI MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY SCREENED FACTOR UCITS ETF25 IE000UZZ5D45 AMUNDI MSCI WORLD SMALL CAP SCREENED CTB UCITS ETF26 GB00BRXHQ425 WisdomTree Physical XRP27 LU0097335235 Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR H