Brenntag-Chef Kohlpaintner will Vertrag nach 2025 nicht verlängern

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag muss sich einen neuen Vorstandsvorsitzenden suchen. Der langjährige Unternehmenslenker Christian Kohlpaintner werde seinen noch bis Ende Dezember 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Konzern am Dienstag in Essen mit. Der Manager habe den Aufsichtsrat über seine Entscheidung informiert und private Gründe angeführt. Brenntag will unverzüglich auf die Suche nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin gehen.

Banco BPM wehrt sich gegen Übernahme durch Unicredit



MAILAND - Die italienische Großbank Unicredit stößt mit ihrem Übernahmeangebot für den heimischen Rivalen Banco BPM auf Widerstand. Die Offerte sei nicht abgesprochen gewesen und sei nicht im Einklang mit der Entwicklung des eigenen Hauses, teilte die Banco BPM am Dienstag in Mailand mit. Die Bedingungen des Angebots gäben in keiner Weise die Profitabilität und das zukünftige Potenzial für Wertschaffung wider. Unicredit-Chef Andrea Orcel buhlt auch um die deutsche Commerzbank .

Kreise: Qualcomms Interesse an Intel-Übernahme schwindet

SAN DIEGO/SANTA CLARA - Zahlreiche Hürden bei der Übernahme des strauchelnden Rivalen Intel bringen den US-Halbleiterkonzern Qualcomm Kreisen zufolge ins Grübeln. Das Interesse an dem Vorhaben habe abgenommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider. Zur Debatte könnte nun etwa der Zukauf einzelner Unternehmenseinheiten stehen. Eine komplette Übernahme von Intel wäre gemessen am Marktwert eine der größten Akquisitionen der Geschichte gewesen. Vertreter beider Unternehmen lehnten der Agentur zufolge eine Stellungnahme ab.

Roche erweitert mit Poseida-Übernahme Zelltherapie-Portfolio

BASEL - Roche stärkt seine Forschungspipeline mit der Übernahme des US-Unternehmens Poseida Therapeutics. Für insgesamt etwa 1,5 Milliarden US-Dollar will sich der Basler Konzern einen Experten auf dem Gebiet der personalisierten CAR-T-Zelltherapien sichern. Das Forschungs- und Entwicklungsportfolio von Poseida umfasst laut Roche-Mitteilung vom Dienstag präklinische und klinische Standard-CAR-T-Therapien in verschiedenen Bereichen, darunter Blutkrebs, Tumore und Autoimmunerkrankungen, sowie Produktionskapazitäten und Technologieplattformen.

Mitarbeiter von US-Kaufhauskette Macy's verbarg Millionen Dollar an Kosten

NEW YORK - Der US-Kaufhausriese Macy's muss seinen Quartalsbericht verschieben, weil ein Mitarbeiter Versandkosten von bis zu 154 Millionen Dollar in den Büchern unterschlagen hat. Die Ausgaben seien zwischen dem vierten Quartal 2021 und Anfang November dieses Jahres angefallen, wie Macy's mitteilte. Ein einzelner Beschäftigter in der Buchhaltung, der für Kosten zur Zustellung kleiner Pakete zuständig war, habe sie "absichtlich" falsch verbucht, hieß es ohne weitere Details zu den Hintergründen. Die Macy's-Aktie verlor 3,5 Prozent.



Weitere Meldungen



-Roche erleidet in Lungenkrebs-Studie Forschungsrückschlag -Autozulieferer Gerhardi insolvent

-Black Friday reizt viele Kunden nicht - wegen Temu und Shein -Deutsche Börse dringt auf Fortschritte bei Kapitalmarktunion Internationaler Gewerkschaftsprotest gegen Amazon

-ROUNDUP: Ermittler bergen Flugschreiber nach Absturz in Litauen -ROUNDUP: Ältere Menschen sterben häufiger durch Autounfälle -Stefan Aust hört als 'Welt'-Herausgeber auf - Poschardt folgt -Forschungsprojekt veröffentlicht KI-Sprachmodell aus Europa -VW hofft auf Einigung mit IG Metall vor Weihnachten

-ROUNDUP: Umweltverband sieht Potenzial der Fernwärme ungenutzt -Geldmangel: Motorradhersteller KTM plant Sanierungsverfahren -Manager bei Infineon-Tochter soll Millionen abgezweigt haben -Britisches Parlament stimmt über strengeres Rauchgesetz ab -Deutschland: Importmenge von Feuerwerk steigt wieder

-Suche nach Ursache für Flugzeugabsturz in Litauen geht weiter -Brand eines Raketentriebwerks in Japan

-NRW-Landtagsausschuss debattiert über Stellenabbau bei Ford -Ex-Allgaier-Chef Hundt appelliert an Autohersteller

-Google testet Hotel-Suche 'wie vor Jahren'

-Michael Zorc zieht in BVB-Aufsichtsrat ein

-BVB-Hauptversammlung stimmt für Dividenden-Zahlung

-BVB-Aktionäre lehnen Gegenantrag zu Rheinmetall ab

-Kehrtwende: Formel 1 ab 2026 mit Cadillac als elftem Team°

