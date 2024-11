Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenFR0013088606 Drone Volt Saca 29.11.2024 FR001400SVN0 Drone Volt Saca 02.12.2024 Tausch 100:1US30320C1036 FTC Solar Inc. 29.11.2024 US30320C3016 FTC Solar Inc. 02.12.2024 Tausch 10:1