The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 29.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 29.11.2024ISIN NameDE000A2NBVD5 DFV DT.FAMIL.VERS. O.N.FR0013088606 DRONE VOLT SACA EO -,01US30320C1036 FTC SOLAR INC. DL -,0001