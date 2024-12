The following instruments on XETRA do have their first trading 02.12.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.12.2024Aktien1 ID1000094402 PT Bank OCBC Nisp TbK2 FR001400SVN0 Drone Volt Saca3 US30320C3016 FTC Solar Inc.Anleihen/Fonds1 XS2904658429 Bubbles Bidco S.p.A.2 US36162JAG13 The GEO Group Inc.3 USU32352AG85 The GEO Group Inc.4 DE000DW6AFW8 DZ BANK AG5 AU3CB0316123 International Finance Corp.6 US91282CLZ22 United States of America7 US91282CMA61 United States of America8 DE000HEL0BB8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HEL0BA0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 US91282CLY56 United States of America11 AT0000675772 ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 T12 AT0000675764 ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 A13 AT0000642632 KEPLER Ethik Rentenfonds T