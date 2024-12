Dem DAX hat am Dienstag erstmals in seiner Geschichte der Sprung über die 20.000-Punkte-Marke gelungen. Aus dem Handel ging der deutsche Leitindex 0,4 Prozent im Plus bei 20,016,75 Zähler. Bei 20.038,01 Punkten wurde im Handelsverlauf ein neuer Rekordstand erreicht. Und diese dürfte am heutigen Mittwoch bereits wieder übertroffen werden. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher auf 20.046 Punkte.Im Blickfeld dürfte im DAX die Aktie von SAP stehen. Der US-Konkurrent Salesforce hat ...

