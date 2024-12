NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Aktienmärkte werden nach der Rekordhatz der vergangenen Tage am Freitag knapp im Plus erwartet. Der mit Spannung erwartete monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung sorgte für einen moderat positiven Impuls. Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent höher auf 44.832 Punkte. Den Nasdaq 100 sieht IG 0,2 Prozent im Plus bei 21.470 Punkten.

Auf Wochensicht steuert der Leitindex damit auf ein Minus von 0,2 Prozent zu, wogegen sich für den technologielastigen Auswahlindex ein Plus von 2,6 Prozent abzeichnet. Am Donnerstag hatten die US-Indizes trotz neuer Bestmarken für den Nasdaq 100 und den marktbreiten S&P 500 letztlich moderat nachgegeben.

Für Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners "entspricht der Arbeitsmarktbericht im Wesentlichen den Erwartungen". Das wieder etwas beschleunigte Lohnwachstum werde der US-Notenbank Fed "sicherlich nicht gefallen". Doch die Daten fielen nicht so stark aus, dass die Währungshüter ihre Zinssenkungen unmittelbar pausieren müssten. "Der erwartete und ersehnte Zinsschritt im Dezember ist weiterhin möglich", so Altmanns Fazit. "Sollte der Arbeitsmarkt auf diesem Niveau bleiben, werden sich die Anleger aber schon bald auf ein langsameres Zinssenkungs-Tempo einstellen müssen."

Unternehmensseitig bewegten am Freitag vor allem einige Nachzügler der Berichtssaison die Kurse. Gute Zahlen und ein erfreulicher Ausblick bescherten Ulta Beauty einen vorbörslichen Kursanstieg von 10 Prozent. Damit wären die Titel des Kosmetikhändlers so teuer wie seit April nicht mehr. Das Unternehmen übertraf im dritten Quartal die Erwartungen und hob das untere Ende der diesjährigen Umsatz-Zielspanne an.

Am Markt hieß es, Ulta habe überrascht, weil Anleger aufgrund der zunehmenden Konkurrenz durch die LVMH -Kette Sephora sowie Einzelhändler wie Walmart, Target oder Amazon eher mit einem schwachen Quartal gerechnet hätten. Von den positiven Nachrichten profitierten auch die Papiere der europäischen Branchenkollegen L?Oreal, Beiersdorf und Henkel .

Die Aktien von Lululemon steuern mit einem Sprung von 8,7 Prozent ebenfalls auf den höchsten Stand seit acht Monaten zu. Der Sportbekleidungs-Hersteller konnte nach drei schwachen Quartalen erstmals wieder den Umsatz steigern - und das stärker als von Analysten prognostiziert. Auch die Bruttomarge übertraf die Erwartungen. Zudem hob das Unternehmen sein Jahresziel für den Umsatz an. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Aktien ein Drittel an Wert eingebüßt.

Bei HP Enterprise reichte es am Freitag für ein vorbörsliches Plus von 3 Prozent, nachdem das IT-Unternehmen einen überraschend hohen Quartalsgewinn berichtet hatte.

Die Aktionäre des Spezialisten für elektronische Signaturen Docusign und des Onlinedienstes für Softwareentwicklung Gitlab konnten sich nach Zahlen über vorbörsliche Kursgewinne von 14,4 und 13 Prozent freuen. Damit steuern die Aktien auf den höchsten Stand seit April 2022 beziehungsweise März dieses Jahres zu. Nach zwei schwachen Quartalen habe Docusign wieder stärker abgeschnitten, lobten die Experten der Schweizer Bank UBS./gl/jha/

