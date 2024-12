Das Instrument PQN ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument PQN ES0105229001 PROSEGUR CASH 144A EO-,02 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument AY3 GB00BLP5YB54 ATLANTICA SU.INF. DL-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument AY3 GB00BLP5YB54 ATLANTICA SU.INF. DL-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument SSXN FR0011289040 SQLI S.A. INH. EO-,80 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument SSXN FR0011289040 SQLI S.A. INH. EO-,80 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument ETY US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument ETY US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument M9S4 LU0934195610 ROB.GL.T.R.BD F.DH EO INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument M9S4 LU0934195610 ROB.GL.T.R.BD F.DH EO INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument 3TSC XS2399365399 LEVERAGE SHA ETP 2071 ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument 3TSC XS2399365399 LEVERAGE SHA ETP 2071 ETN is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument 1NDA IE00BKTW5674 LEVERAGE SHA ETP 2070 ETN wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument 1NDA IE00BKTW5674 LEVERAGE SHA ETP 2070 ETN is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument CD20 SE0015245535 NELLY GROUP AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument CD20 SE0015245535 NELLY GROUP AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument BAPA AU0000254690 EVION GROUP NL EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024The instrument BAPA AU0000254690 EVION GROUP NL EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.12.2024Das Instrument 5HU GB00BYX3WZ24 HEMOGENYX PHARM.PLC LS-01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024 und ex Kapitalmassnahme am 13.12.2024The instrument 5HU GB00BYX3WZ24 HEMOGENYX PHARM.PLC LS-01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 12.12.2024 and ex capital adjustment on 13.12.2024Das Instrument CFN BMG1932V3035 CASH FINL SVCS NEW HD,04 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 12.12.2024The instrument CFN BMG1932V3035 CASH FINL SVCS NEW HD,04 EQUITY is traded ex capital adjustment on 12.12.2024