Mit Spannung wurde heute der Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. Letztendlich wurde der Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte gesenkt. Der DAX zeigte sich dementsprechend unauffällig am heutigen Handelstag. Er ging 0,1 Prozent höher aus dem Handel bei 20.426,27 Zählern. Der MDAX der mittelgroßen Werte verbuchte hingegen leichte Verluste. Er notierte am Ende 0,4 Prozent im Minus bei 26.812,99 Zählern.Unter den Einzelwerten konnten im DAX die Aktien von Airbus (plus 2,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...