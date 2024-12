Der DAX hat sich nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag kaum verändert gezeigt. Er ging mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 20.426,27 Zählern aus dem Handel. Der Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte ein paar Punkte tiefer erfolgen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent im Minus bei 20.408 Punkten.Auf der Terminseite ist es zum Wochenschluss sehr ruhig. Munich Re veröffentlicht den Ergebnisausblick für 2025. Anleger von ...

