FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 68 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den Jahreszahlen seien die zuvor reduzierten Zielsetzungen erreicht worden, doch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sei trübe, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Auswirkungen schwacher Geschäfte in China und den USA. In der Folge senkte Kürten deutlich seine Gewinnschätzungen für 2025 und die Folgejahre./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 16:48 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / 16:53 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704