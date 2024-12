DJ Santander verkauft Anteil an Vermögensverwalter Caceis an Credit Agricole

Von Elena Vardon

DOW JONES--Die spanische Großbank Santander wird ihre 30,5-prozentige Beteiligung am Vermögensverwalter Caceis an Credit Agricole veräußern. Das französische Kreditinstitut wird nach Abschluss der Transaktion, die im Laufe des Jahres 2025 vorgesehen ist, 100 Prozent der Caceis-Anteile halten, wie es am späten Donnerstag mitteilte. Die langfristige Partnerschaft zwischen Caceis und der spanischen Bank werde allerdings fortgesetzt. An dem gemeinsamen Joint Venture für ihr Lateinamerika-Geschäft ändert sich ebenfalls nichts.

2019 hatten die Banken beschlossen, ihre Custody- und Asset-Servicing-Aktivitäten im Rahmen einer Transaktion zusammenzulegen. Nach Angaben von Credit Agricole wird sich der Anteilserwerb mit rund 30 Basispunkten negativ auf die harte Kernkapitalquote auswirken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2024 01:55 ET (06:55 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.