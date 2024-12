EQS-News: SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Personalie

Dr.-Ing. Stefan Rinck beendet seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG und begleitet das Unternehmen zukünftig als Berater für Großprojekte



20.12.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemeldung Dr.-Ing. Stefan Rinck beendet seine Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der SINGULUS TECHNOLOGIES AG und begleitet das Unternehmen zukünftig als Berater für Großprojekte Kahl am Main, 20. Dezember 2024 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG gibt bekannt, dass Herr Dr.-Ing. Stefan Rinck nach rund 15 Jahren als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens zum 31. Dezember 2024 mit Ablauf seiner Bestellung und seines Vorstandsvertrags in den Ruhestand treten wird. Ab dem 1. Januar 2025 werden die Herren Markus Ehret und Lars Lieberwirth das Unternehmen gemeinsam als gleichberechtigte Vorstände führen. Wir sind erfreut, dass Herr Dr. Rinck dem Unternehmen insbesondere mit seiner Erfahrung bei Großprojekten und in strategischen Fragen weiterhin beratend zur Verfügung stehen wird. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2009 hat Herr Dr. Rinck die strategische Entwicklung und Ausrichtung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG entscheidend geprägt. Er hat nicht nur den Wandel des Unternehmens vom Spezialmaschinenbau für Optische Datenträger hin zu neuen Geschäftsbereichen geprägt, sondern auch eine Kultur der technischen Exzellenz und der kontinuierlichen Weiterentwicklung geschaffen. Seine technischen Kenntnisse, seine positive Einstellung zur Lösung von Problemen und seine Fähigkeit, Mitarbeiter zu motivieren, haben das SINGULUS-Team zu herausragenden technischen Leistungen inspiriert. Unter seiner Führung hat das Unternehmen komplexe technische Herausforderungen gemeistert, eine Vielzahl neuer Anlagen und Produkte entwickelt und sich zu einem führenden Anbieter innovativer Produkte und Turnkey-Lösungen in den Bereichen Solar, Halbleiter und Life Science entwickelt. Besonders hervorzuheben ist Dr. Rincks Engagement in den Bereichen Produktionstechnik und Nachhaltigkeit sowie in der Solarindustrie. Herr Dr. Rinck zu seinem Wechsel: "Ich blicke mit Stolz und Dankbarkeit auf 15 spannende Jahre bei SINGULUS TECHNOLOGIES zurück. Es war mir eine Freude, gemeinsam mit einem großartigen Team Innovationen voranzutreiben. Ich freue mich darauf, das Unternehmen auch in Zukunft bei wichtigen Projekten zu unterstützen und zur weiteren Entwicklung beizutragen". Der Aufsichtsrat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG dankt Herrn Dr. Rinck ausdrücklich für seine langjährige, engagierte und erfolgreiche Arbeit. "Herr Dr. Rinck hat die SINGULUS TECHNOLOGIES AG durch herausfordernde Zeiten geführt und das Unternehmen zu einem führenden Anbieter innovativer Produktionslösungen für Zukunftsmärkte entwickelt. Wir danken ihm für seine visionäre Führung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und Zufriedenheit", so Herr Dr.-Ing. Wolfhard Leichnitz, Vorsitzender des Aufsichtsrates. SINGULUS TECHNOLOGIES - Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung

SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt und baut innovative Maschinen und Anlagen für effiziente Produktionsprozesse in der Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die weltweit in den Märkten Photovoltaik, Halbleiter, Medizintechnik, Verpackung, Glas & Automotive sowie Batterie & Wasserstoff zum Einsatz kommen. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen Verfahren der Beschichtungstechnik (Kathodenzerstäubung/PVD/Sputtering, PECVD, Aufdampfen), Oberflächenbehandlung sowie nasschemische und thermische Produktionsverfahren. SINGULUS TECHNOLOGIES sieht Nachhaltigkeit als Chance, sich mit innovativen Produkten zu positionieren. Im Fokus stehen Umweltbewusstsein, die effiziente Nutzung von Ressourcen sowie die Vermeidung unnötiger CO2-Belastung. Bei SINGULUS TECHNOLOGIES hat eine verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung einen hohen Stellenwert. SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103,

D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt: Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279 Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224 www.singulus.de





Kontakt:

Bernhard Krause

Bernhard.Krause@singulus.de

+49 (0) 1728332224



20.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com