Shell investiert erneut in Projekt in Afrika. Trotz des Fokus auf Nachhaltigkeit bleibt auch das Thema Upstream-Produktionsniveau weiterhin dominierend. Deal bei Novo Nordisk in trockenen Tüchern.Shell (GB00BP6MXD84) erklärte am Montag in einer Pressemitteilung, dass man eine endgültige Entscheidung für die Durchführung des sogenannten "Bonga North"-Projektes getroffen habe. So hat man sich dazu entschlossen das Tiefwasser-Öl-Projekt vor der nigerianischen Küste durchzuführen, da man sich mehr als ein Jahrzehnt deutlich positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...