Funding Circle Plc (FCH) Funding Circle Plc: POS-Transaction in Own Shares 27-Dec-2024 / 17:29 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 27 December 2024 Funding Circle Holdings plc Transaction in own shares The Company has today purchased for cancellation the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc ("Investec") as part of its buy-back announced on 16 October 2024: Date of purchase: 27 December 2024 Number of ordinary shares purchased: 98,588 Highest price paid per share: 135.00p Lowest price paid per share: 131.50p Volume weighted average price paid per share: 133.5433p

The Company intends to cancel all of the purchased Ordinary Shares.

Following the cancellation of the repurchased shares, the Company's issued share capital will consist of 327,837,191 Ordinary Shares with voting rights.

There are no ordinary shares held in Treasury.

The above figure (327,837,191) may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (pence per share) Aggregated volume LSE 133.5433p 98,588

Individual information:

Number of ordinary shares Transaction price (GBp Time of transaction (UK Transaction reference Trading purchased share) Time) number venue 797 132.50 08:11:35 00317476639TRLO1 XLON 797 132.50 08:11:35 00317476640TRLO1 XLON 300 132.00 08:11:59 00317476684TRLO1 XLON 100 132.00 08:12:16 00317476725TRLO1 XLON 300 132.00 08:12:32 00317476756TRLO1 XLON 112 132.00 08:13:07 00317476853TRLO1 XLON 1572 134.50 08:23:19 00317477907TRLO1 XLON 1662 134.50 08:23:19 00317477908TRLO1 XLON 722 134.50 08:23:19 00317477909TRLO1 XLON 463 134.50 08:23:19 00317477910TRLO1 XLON 500 134.50 08:35:13 00317479027TRLO1 XLON 100 134.50 08:35:33 00317479055TRLO1 XLON 200 134.50 08:48:45 00317480214TRLO1 XLON 200 134.50 08:49:07 00317480252TRLO1 XLON 200 135.00 09:04:38 00317482070TRLO1 XLON 864 134.50 09:04:38 00317482071TRLO1 XLON 836 134.50 09:04:38 00317482072TRLO1 XLON 200 134.50 09:05:58 00317482251TRLO1 XLON 200 134.50 09:10:06 00317482654TRLO1 XLON 871 134.00 09:19:50 00317484026TRLO1 XLON 871 134.00 09:19:50 00317484027TRLO1 XLON 871 134.00 09:19:50 00317484028TRLO1 XLON 871 134.00 09:19:50 00317484029TRLO1 XLON 579 134.00 09:19:50 00317484030TRLO1 XLON 292 134.00 09:19:50 00317484031TRLO1 XLON 780 134.00 09:19:50 00317484032TRLO1 XLON 190 134.00 09:20:41 00317484133TRLO1 XLON 2545 133.50 09:27:45 00317486397TRLO1 XLON 400 133.50 09:28:37 00317486485TRLO1 XLON 200 133.50 09:29:30 00317486593TRLO1 XLON 4704 133.50 09:42:39 00317488014TRLO1 XLON 400 133.50 09:48:04 00317488528TRLO1 XLON 1006 133.50 09:48:04 00317488529TRLO1 XLON 1720 133.00 09:49:55 00317488650TRLO1 XLON 860 133.00 09:49:55 00317488651TRLO1 XLON 200 133.00 10:05:46 00317489762TRLO1 XLON 200 133.00 10:14:32 00317489834TRLO1 XLON 153 133.00 10:21:06 00317490183TRLO1 XLON 306 133.00 10:21:06 00317490184TRLO1 XLON 1070 132.50 10:56:50 00317490445TRLO1 XLON 58 133.00 11:22:27 00317490620TRLO1 XLON 1194 133.00 11:22:27 00317490621TRLO1 XLON 2670 133.00 11:22:27 00317490622TRLO1 XLON 538 133.00 11:22:27 00317490623TRLO1 XLON 124 133.00 11:22:29 00317490624TRLO1 XLON 1116 133.00 11:22:29 00317490625TRLO1 XLON 563 133.00 11:22:29 00317490626TRLO1 XLON 172 133.00 11:22:34 00317490627TRLO1 XLON 736 133.00 11:22:34 00317490628TRLO1 XLON 2000 133.00 11:22:45 00317490630TRLO1 XLON 2000 133.00 11:22:58 00317490635TRLO1 XLON 640 132.50 11:22:58 00317490636TRLO1 XLON 855 132.50 11:22:58 00317490637TRLO1 XLON 215 132.50 11:22:58 00317490638TRLO1 XLON 1000 132.50 11:23:10 00317490640TRLO1 XLON 803 132.50 11:23:10 00317490641TRLO1 XLON 14 132.50 11:23:24 00317490646TRLO1 XLON 734 132.50 11:23:24 00317490647TRLO1 XLON 191 132.50 11:23:24 00317490648TRLO1 XLON 169 132.50 11:23:37 00317490651TRLO1 XLON 749 132.50 11:23:37 00317490652TRLO1 XLON 1347 132.50 11:24:34 00317490657TRLO1 XLON 806 132.50 11:24:45 00317490659TRLO1 XLON 1500 132.50 11:24:51 00317490661TRLO1 XLON 862 132.00 11:25:03 00317490662TRLO1 XLON 872 132.00 11:25:03 00317490663TRLO1 XLON 374 132.00 11:28:36 00317490682TRLO1 XLON 1287 132.00 11:28:36 00317490683TRLO1 XLON 831 132.00 11:28:36 00317490684TRLO1 XLON 202 132.50 11:38:30 00317490762TRLO1 XLON 775 132.50 11:38:45 00317490774TRLO1 XLON 839 132.50 11:39:12 00317490784TRLO1 XLON 1659 132.00 11:40:24 00317490792TRLO1 XLON 949 131.50 12:11:31 00317491073TRLO1 XLON 699 131.50 12:46:20 00317491511TRLO1 XLON 523 131.50 12:46:20 00317491512TRLO1 XLON 300 131.50 12:46:20 00317491513TRLO1 XLON 126 131.50 12:46:20 00317491514TRLO1 XLON 1205 132.00 12:53:24 00317491601TRLO1 XLON 518 132.00 12:53:24 00317491602TRLO1 XLON 889 132.00 12:53:24 00317491603TRLO1 XLON 43 132.00 12:53:24 00317491604TRLO1 XLON 64 132.00 12:53:51 00317491605TRLO1 XLON 200 133.50 13:05:14 00317491712TRLO1 XLON 200 133.50 13:08:28 00317491733TRLO1 XLON 149 133.50 13:09:53 00317491753TRLO1 XLON 200 133.50 14:14:49 00317492522TRLO1 XLON 200 134.50 14:41:03 00317493600TRLO1 XLON 200 134.50 14:42:43 00317493633TRLO1 XLON 106 135.00 14:42:55 00317493637TRLO1 XLON 775 135.00 14:42:55 00317493638TRLO1 XLON 726 135.00 14:42:55 00317493639TRLO1 XLON 797 135.00 14:42:55 00317493640TRLO1 XLON 891 135.00 14:42:55 00317493641TRLO1 XLON 2429 134.50 14:42:55 00317493642TRLO1 XLON 703 135.00 14:43:49 00317493651TRLO1 XLON 717 135.00 14:43:49 00317493652TRLO1 XLON 907 135.00 14:43:49 00317493653TRLO1 XLON 122 135.00 14:43:49 00317493654TRLO1 XLON 141 135.00 14:43:49 00317493655TRLO1 XLON 465 135.00 14:43:49 00317493656TRLO1 XLON 516 135.00 14:43:49 00317493657TRLO1 XLON 26 135.00 14:43:49 00317493658TRLO1 XLON 780 134.50 14:44:49 00317493678TRLO1 XLON 895 134.50 14:45:01 00317493697TRLO1 XLON 780 134.50 14:45:01 00317493698TRLO1 XLON 838 134.50 15:13:06 00317494650TRLO1 XLON 838 134.50 15:13:06 00317494651TRLO1 XLON 838 134.50 15:13:06 00317494652TRLO1 XLON 2287 134.00 15:13:06 00317494653TRLO1 XLON 106 134.00 15:13:06 00317494654TRLO1 XLON 2287 134.00 15:13:48 00317494665TRLO1 XLON 106 134.00 15:13:48 00317494666TRLO1 XLON 200 134.50 15:19:19 00317494742TRLO1 XLON 200 134.50 15:25:14 00317494865TRLO1 XLON 647 134.00 15:27:50 00317494925TRLO1 XLON 1762 134.00 15:27:50 00317494926TRLO1 XLON 631 134.00 15:27:50 00317494927TRLO1 XLON 103 134.00 15:27:50 00317494928TRLO1 XLON 69 134.00 15:27:51 00317494929TRLO1 XLON 201 134.00 15:27:51 00317494930TRLO1 XLON 82 134.00 15:29:25 00317494952TRLO1 XLON 373 133.50 15:32:53 00317495037TRLO1 XLON 1974 133.50 15:32:53 00317495038TRLO1 XLON 200 134.00 15:38:34 00317495119TRLO1 XLON 200 134.50 15:49:55 00317495311TRLO1 XLON 41 134.50 15:53:58 00317495421TRLO1 XLON 249 135.00 16:14:55 00317495927TRLO1 XLON 847 135.00 16:14:55 00317495928TRLO1 XLON 166 135.00 16:14:55 00317495929TRLO1 XLON 8 135.00 16:14:55 00317495930TRLO1 XLON 941 135.00 16:14:55 00317495931TRLO1 XLON 300 135.00 16:14:55 00317495932TRLO1 XLON 24 135.00 16:14:55 00317495933TRLO1 XLON 252 135.00 16:14:55 00317495934TRLO1 XLON 3 135.00 16:14:55 00317495935TRLO1 XLON 36 135.00 16:14:55 00317495936TRLO1 XLON 14 135.00 16:14:55 00317495937TRLO1 XLON 434 135.00 16:14:55 00317495938TRLO1 XLON 1594 134.50 16:14:56 00317495939TRLO1 XLON 12 134.50 16:14:56 00317495940TRLO1 XLON 1163 134.50 16:14:56 00317495941TRLO1 XLON 20 134.50 16:15:55 00317495971TRLO1 XLON 423 134.50 16:15:55 00317495972TRLO1 XLON 1594 134.50 16:15:55 00317495973TRLO1 XLON 1175 134.50 16:15:55 00317495974TRLO1 XLON

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations ir@fundingcircle.com Tony Nicol

Media Relations press@fundingcircle.com Tony Nicol

Headland Consultancy +44 (0) 20 3805 4822 Mike Smith / Stephen Malthouse

