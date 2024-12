Die Aktie der LEM Holding S.A. verzeichnete am 28. Dezember 2024 einen minimalen Aufwärtstrend mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 794,00 EUR. Der Schweizer Spezialist für Strom- und Spannungswandler konnte damit den letzten Handelstag des Jahres positiv abschließen, trotz einer herausfordernden Gesamtentwicklung in den vergangenen Monaten. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich aktuell auf 904,6 Millionen Euro.

Finanzielle Kennzahlen

Mit einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,16 und einem Cash-Flow pro Aktie von 65,28 EUR zeigt das Unternehmen solide operative Kennzahlen. Der Jahresüberschuss für 2024 beträgt 65,3 Millionen Euro, was bei 1,1 Millionen ausstehenden Aktien zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,86 führt.

Anzeige

LEM-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue LEM-Analyse vom 28. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten LEM-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für LEM-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

LEM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...