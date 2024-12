Die französische Großbank Credit Agricole verzeichnete zum Jahresende 2024 eine solide Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs stieg am 28. Dezember auf 13,21 EUR, was einem Tagesplus von 0,09 Prozent entspricht. Im Monatsvergleich konnte das Wertpapier eine beachtliche Steigerung von 4,04 Prozent verbuchen, während sich die Jahresperformance auf ein Plus von 2,18 Prozent beläuft.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 39,3 Milliarden EUR und einer Dividendenzahlung von 1,05 EUR im Jahr 2024 bestätigt das Geldhaus seine Position als eines der führenden Kreditinstitute Europas. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 6,45, was die stabile finanzielle Situation des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Credit Agricole-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Credit Agricole-Analyse vom 29. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Credit Agricole-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Credit Agricole-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Credit Agricole: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...