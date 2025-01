The following instruments on XETRA do have their first trading 06.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 06.01.2025Aktien1 CA31890B1031 First Capital Real Estate Investment Trust2 FR001400TG47 Neovacs3 US8802771084 Tenaga Nasional Berhad ADR4 US1255255275 Creative Media & Community Trust Corp.5 CA53567A1012 Linear Minerals Corp.6 US42281P3047 Heidelberg Materials AG ADRAnleihen1 US345397G495 Ford Motor Credit Co. LLC2 USE0351QAC62 ACI Airport SudAmerica S.A.3 US345397G560 Ford Motor Credit Co. LLC4 US37045XFC56 General Motors Financial Co. Inc.5 US37045XFB73 General Motors Financial Co. Inc.6 AU3CB0317063 International Bank for Reconstruction and Development7 DE000A383XT2 Niedersachsen, Land8 DE000A383XV8 Niedersachsen, Land9 US04010LBH50 Ares Capital Corp.10 US04686E4R00 Athene Global Funding11 US26442CBP86 Duke Energy Carolinas LLC12 US26442CBQ69 Duke Energy Carolinas LLC13 US29364WBQ06 Entergy Louisiana LLC14 NO0013413872 G&O MidCo ApS15 DE000A1943D1 Holdco B147402 S.A.