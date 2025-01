Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete am Donnerstag eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel. Der Anteilsschein legte im Tagesverlauf deutlich zu und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 48,18 EUR, was einem Plus von 2,6 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen zeigte mit über 114.000 gehandelten Aktien eine rege Marktaktivität, die das gestiegene Anlegerinteresse widerspiegelt. Diese positive Entwicklung erfolgt nach einer längeren Konsolidierungsphase, in der die Aktie im Dezember 2024 ihr 52-Wochen-Tief bei 45,02 EUR markierte.

Analystenperspektiven und Dividendenaussicht

Die Expertengemeinde zeigt sich für die weitere Entwicklung der Aktie verhalten optimistisch. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 63,06 EUR sehen Analysten noch deutliches Aufwärtspotenzial. Allerdings müssen Anleger bei der Dividende Abstriche hinnehmen - für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 0,785 EUR je Aktie prognostiziert, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 EUR bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen Experten mit einem Gewinn je Aktie von 2,19 EUR.

Anzeige