Der DAX konnte sich am Mittwoch bis nahe an sein Rekordhoch vorarbeiten, dass ging ihm jedoch die Luft aus. Gerüchte über Pläne des zukünftigen US-Präsidenten zur Durchsetzung seiner Importzölle haben den deutschen Leitindex belastet. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 20.329,94 Zählern aus dem Handel. Und auch diesem Niveau dürfte er auch in den Donnerstag starten. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen auf 20.335 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute einige Zahlen auf dem Programm. ...

