Die Kaneka Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident: Kazuhiko Fujii) (TOKYO:4118) hat am 23. Dezember 2024 96,8 der Anteile an EndoStream Medical Ltd. (Hauptsitz: Or Akiva, Israel; CEO: Danel Mayer; im Folgenden als ESM bezeichnet), einem israelischen Unternehmen für medizinische Geräte, übernommen. Durch die Kombination der Fertigung von Kaneka und der Technologie von ESM werden wir gemeinsam neue medizinische Geräte entwickeln, hauptsächlich für die zerebrovaskuläre Behandlung, zusätzlich zu dem Gerät Nautilus für die Aneurysma-Behandlung, das sich derzeit in der Entwicklung befindet. Unser Ziel ist es, bis 2030 einen Umsatz von über 20 Milliarden Yen zu erreichen.

ESM ist ein Hersteller innovativer Technologien im Bereich zerebrovaskulärer Erkrankungen und entwickelt ein Gerät zur Behandlung von zerebralen Aneurysmen namens "Nautilus", das Aneurysmen mit weiten Öffnungen in zerebralen Blutgefäßen behandeln kann, worauf die neurovaskuläre Gemeinschaft seit vielen Jahren wartet. Das Gerät hat eine spezielle Struktur, die in Kombination mit einer Aneurysma-Embolisation-Spule verwendet werden kann, um den Blutfluss zum Aneurysma zu blockieren, und erleichtert so eine Behandlung, die mit den vorhandenen Geräten sonst schwierig wäre.

Das Produkt erhielt im November 2024 die behördliche Zulassung in Europa, mit Plänen für die Zulassung und Markteinführung in den Vereinigten Staaten im Frühjahr 2026 und in Japan ein Jahr später.

Kaneka entwickelt sein Geschäft in einer Vielzahl von Bereichen, darunter Geräte zur Behandlung von Herz-, peripheren und zerebrovaskulären Erkrankungen sowie medizinische Geräte zur Behandlung von Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts. Im wachsenden Bereich der zerebrovaskulären Erkrankungen bieten wir unter anderem "i-ED COIL" (*1) an, eine Embolisationsspule, die Schäden an zerebralen Aneurysmen verhindert, die Subarachnoidalblutungen verursachen. So erweitern wir unser Produktportfolio für weiteres Wachstum. Die Health Care Solution Unit, zu der diese medizinischen Geschäftsbereiche gehören, strebt bis 2030 einen Umsatz von 300 Milliarden Yen an.

Auf der Grundlage unserer Mission "KANEKA thinks 'Wellness First'" ("KANEKA denkt 'Wellness zuerst'") werden wir eine Welt verwirklichen, in der fortschrittliche medizinische Versorgung für alle zugänglich ist und in der die Wissenschaft zur Innovation der globalen Umwelt und unseres täglichen Lebens beiträgt.

Überlick über EndoStream Medical Ltd.

Hauptsitz: Or Akiva, Israel

Geschäftstätigkeit: Entwicklung und Herstellung von medizinischen Geräten (Produkte für die zerebrale endovaskuläre Behandlung)

Vertreter: Danel Mayer

Gründung: 2015

