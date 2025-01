Der DAX hat in der ersten kompletten Handelswoche des neuen Jahres deutlich zulegen können. Kursgewinne von über 300 Punkten verhalfen dem größten deutschen Börsenbarometer zu einem Anstieg um +1,55% auf 20.214 Punkte. Gefragt waren die Papiere von Sartorius und Commerzbank, Zalando rutschten ans DAX-Ende. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Die Woche begann schwungvoll mit deutlichen Gewinnen am Montag und am Dienstag. Auch am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...