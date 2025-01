Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA sorgte am Donnerstag für Aufsehen an den Finanzmärkten mit der überraschenden Ankündigung einer strategischen 4,85-prozentigen Beteiligung an Cavendish Hydrogen. Diese Entwicklung folgt nur wenige Monate nach der ursprünglichen Ausgliederung der Betankungssparte im Juni 2024. Die Investition zielt darauf ab, Cavendish Hydrogen in seiner langfristigen Entwicklung zu unterstützen, wobei die genauen finanziellen Details der Transaktion nicht offengelegt wurden.

Kursreaktionen an der Börse

Die Marktteilnehmer reagierten zunächst verhalten auf diese strategische Neuausrichtung. Die Nel-Aktie verzeichnete an der Osloer Börse einen Rückgang von 3,33 Prozent auf 2,175 Norwegische Kronen, während die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem moderaten Minus von 0,56 Prozent bei 7,14 Norwegischen Kronen schloss. Am Folgetag setzte sich diese uneinheitliche Entwicklung fort, wobei Nel einen leichten Aufwärtstrend zeigte, während Cavendish weitere Verluste hinnehmen musste.

